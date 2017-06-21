В Кремле не стали давать оценку переговорам Трампа и Порошенко

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В Кремле не стали давать оценку переговорам Трампа и Порошенко

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Президент Украины Пётр Порошенко и лидер США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

Дмитрий Песков выразил надежду, что во время встречи Порошенко напомнили о необходимости выполнения минских соглашений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал встречу украинского президента Петра Порошенко и главы США Дональда Трампа. По словам Пескова, не в компетенции российских властей давать оценку этой встрече, поскольку это дело политологов.

— Это не наше дело — давать оценку переговорам Порошенко и вице-президента США и встречи Порошенко с Трампом. Это ремесло украинских политологов. Но повторю, мы приветствуем, если в результате этих контактов Киев получил бы сигнал о необходимости выполнения минских договорённостей, — заявил Песков.

Как ранее писал Лайф, президент Украины Пётр Порошенко прибыл с официальным визитом в США 20 июня для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Также Пётр Порошенко встретился вице-президентом Майком Пенсом, главой Госдепа Рексом Тиллерсоном и министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Главными темами общения во время встреч стали вопросы поставки оружия на Украину, вопросы материально-технического сотрудничества, а также желание украинских властей получать американские энергоресурсы для украинских ТЭЦ и газотранспортной системы.

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