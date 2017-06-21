27 хлопков. Украинцев озадачило поведение президента во время встречи с Трампом

Мнения разделились: одни посчитали, что это свидетельствует о разговоре без официоза, другие — что президент очень нервничал.

Граждане Украины не поняли поведения своего президента Петра Порошенко в ходе его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщают украинские СМИ. А всё из-за того, что во время беседы Порошенко 27 раз хлопнул себя по левой руке.

Пользователи украинского сегмента "Фейсбука" попытались предположить, что послужило причиной подобных жестов. Некоторые высказали мнение, что это говорит об очень важном разговоре без официоза, другие же считают, что Порошенко переволновался и его, скорее всего, охватил нервный тик.

— Меня немного смущало, что он трескал одной рукой о другую, — написала Яся Турчак.

— Это говорит об очень серьёзной беседе без всякого официоза. Это говорит о решимости намерений, правдивости и уверенности в том, что говорить, — отметила Анна Пилипенко.

— Это признак большого волнения. Он не знал, что правильно говорить, ибо приходилось врать, — написал Юрий Ваяев.

Ранее украинский политолог заявил, что Порошенко врёт, чтобы понравиться Трампу. Также Лайф писал о том, что в Кремле не стали давать оценку состоявшимся переговорам между главами США и Украины.