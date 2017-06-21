В НАТО поведение российских пилотов над Балтикой оценили как профессиональное

Представитель Североатлантического альянса также подтвердил, что над Балтийским морем было отслежено три самолёта РФ.

В НАТО поведение российских пилотов во время инцидента над Балтикой назвали профессиональным.

— НАТО может подтвердить, что три российских самолёта, в том числе два истребителя, были сегодня отслежены над Балтийским морем. Поскольку самолёты не идентифицировали себя и не ответили диспетчерам, истребители НАТО были подняты в воздух для перехвата в соответствии со стандартными процедурами, — говорится в сообщении представителя Североатлантического альянса.

Ранее Лайф писал, что самолёты НАТО дважды за день сопроводили борт главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Первый инцидент произошёл в полдень. Сближение истребителя альянса F-16 с российским самолётом остановил Су-27.