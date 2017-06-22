В поисках пропавших на Ладоге детей обследовано 120 км поверхности озера

Читайте также

В поисках пропавших на Ладоге детей обследовано 120 км поверхности озера

14

Ладожское озеро в Карелии. Фото: © L!FE

Отмечается, что дно в районе происшествия рельефное, глубина достигает 40 метров.

Спасатели обследовали 120 км поверхности Ладожского озера и 36 км береговой зоны в поисках детей, пропавших после опрокидывания лодки. Работы продолжаются.

— К поисково-спасательным работам привлечены все специалисты, на сегодняшний день группировка составляет 273 человека, 72 единицы техники, в том числе 32 плавсредства, применяется авиационное крыло — два вертолёта Ми-8 и два беспилотных аппарата, — отметил начальник ГУ МЧС России по Республике Карелия Сергей Шугаев.

Как сообщал Лайф, 20 июня на Ладожском озере в Питкярантском районе произошло ЧП с участием пяти подростков. Моторная лодка, на которой дети отправились на прогулку по озеру, перевернулась. Выплыть удалось двоим парням, в настоящее время спасатели ведут поиски ещё трёх подростков, среди которых 16-летняя девушка.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!