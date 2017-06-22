Хуг: Наблюдатели ОБСЕ находятся в шоковом состоянии после нападения в ДНР

20 июня группа вооружённых лиц совершила нападение на патруль Специальной мониторинговой миссии.

Наблюдатели миссии ОБСЕ, на которых 20 июня было совершено нападение в Донбассе, находятся в шоковом состоянии. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил заместитель главы миссии на Украине Александр Хуг.

— Наши сотрудники физически не ранены, но, конечно, находятся в шоковом состоянии после того угрожающего инцидента, который произошёл в Ясиноватой, — отметил Хуг.

По его словам, ОБСЕ призвала стороны привлечь к ответственности виновных и идентифицировать тех, кто совершил нападение.

— Мы будем и дальше настаивать, чтобы нам не препятствовали исполнять нашу работу, — добавил он.

Как сообщал Лайф, 20 июня группа вооружённых лиц в камуфляже и балаклавах совершила нападение на патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Ясиноватой. Злоумышленников задержали, они уже раскаялись в содеянном.