Хуг: Наблюдатели ОБСЕ находятся в шоковом состоянии после нападения в ДНР

Читайте также

Хуг: Наблюдатели ОБСЕ находятся в шоковом состоянии после нападения в ДНР

4105

Автомобиль ОБСЕ. Фото: ©РИА Новости/Сергей Аверин

20 июня группа вооружённых лиц совершила нападение на патруль Специальной мониторинговой миссии.

Наблюдатели миссии ОБСЕ, на которых 20 июня было совершено нападение в Донбассе, находятся в шоковом состоянии. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил заместитель главы миссии на Украине Александр Хуг.

— Наши сотрудники физически не ранены, но, конечно, находятся в шоковом состоянии после того угрожающего инцидента, который произошёл в Ясиноватой, — отметил Хуг.

По его словам, ОБСЕ призвала стороны привлечь к ответственности виновных и идентифицировать тех, кто совершил нападение.

— Мы будем и дальше настаивать, чтобы нам не препятствовали исполнять нашу работу, — добавил он.

Как сообщал Лайф, 20 июня группа вооружённых лиц в камуфляже и балаклавах совершила нападение на патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Ясиноватой. Злоумышленников задержали, они уже раскаялись в содеянном.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!