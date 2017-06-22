Савченко показала неприличный жест на заседании в Раде

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Савченко показала неприличный жест на заседании в Раде

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Надежда Савченко. Фото: © REUTERS/Vladyslav Musiienko

В ходе утреннего заседания нардеп подняла руку и выразительно продемонстрировала средний палец кому-то из своих коллег.

Депутат Надежда Савченко дважды отличилась в ходе заседания в Верховной раде. Сначала она привлекла к себе внимание необычной блузкой, обнажающей одно плечо, а после эмоционально отреагировала на происходящее в зале, показав неприличный жест. По какому именно поводу Савченко сделала выпад, неизвестно.

Отметим, накануне депутаты Рады отличились тем, что крутили на заседании спиннеры.

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