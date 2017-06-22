Савченко показала неприличный жест на заседании в Раде

Депутат Надежда Савченко дважды отличилась в ходе заседания в Верховной раде. Сначала она привлекла к себе внимание необычной блузкой, обнажающей одно плечо, а после эмоционально отреагировала на происходящее в зале, показав неприличный жест. По какому именно поводу Савченко сделала выпад, неизвестно.
І депутати відчувають літо :) pic.twitter.com/YLdsrypDOi— Яна Полянська (@PolianskaRS) 22 июня 2017 г.
Отметим, накануне депутаты Рады отличились тем, что крутили на заседании спиннеры.
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