Российские лётчики совершили за неделю 14 перехватов самолётов-разведчиков

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Российские лётчики совершили за неделю 14 перехватов самолётов-разведчиков

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Фото: © РИА Новости/Георгий Зимарев

По сравнению с предыдущей неделей самолёты ВКС РФ поднимались в воздух несколько реже.

За прошедшую неделю истребители Воздушно-космических сил РФ 14 раз поднимались на перехват иностранных самолётов-разведчиков.

Как следует из еженедельного графика Минобороны России, это несколько меньше, чем неделей ранее, когда военное ведомство отчиталось о 18 перехватах.

Согласно этим данным, воздушные суда семи государств за неделю совершили у российских границ 23 разведывательных полёта, и чаще всего их проводили США. В общей сложности их самолёты приближались к границам России десять раз.

Как сообщал ранее Лайф, 22 июня с бортом Ту-154, которым летел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сблизился польский истребитель F-16. Его пришлось прогнать российскому истребителю, который сопровождал самолёт с министром.

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