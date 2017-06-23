Джонни Депп извинился перед Трампом за шутку об убийстве президента

Журнал People опубликовал эксклюзивное обращение актёра к американскому лидеру с извинениями за довольной жёсткое высказывание.

Американский актёр Джонни Депп извинился перед президентом США Дональдом Трампом за неудачную шутку в его адрес о своём гипотетическом убийстве президента. Комментарий актёра публикует журнал People.

— Я приношу извинения за плохую шутку в адрес президента Трампа. Всё вышло не так, как я хотел. У меня не было злого умысла, — заявил Джонни журналу. — Я лишь хотел развлечь людей, не хотел вредить кому-либо.

На презентации фильма "Распутник" актёр действительно довольно странно и жёстко пошутил, обратившись к публике со словами: "Можем пригласить Трампа? Нет-нет, вы совсем не понимаете. Это будет в прессе, и это будет ужасно… Когда в последний раз актёр убивал президента?"

Президент США Дональд Трамп заявил, что шутка его расстроила, и отметил, что осуждает насилие в любом виде.