МИД Катара назвал "нереалистичными" условия арабских стран

Глава ведомства Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани призвал пересмотреть требования по разрешению кризиса.

Министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани назвал "нереалистичными" требования, которые накануне выдвинули его стране четыре арабских государства, и призвал их пересмотреть. Об этом сообщает Al Arabiya.

Также, по его словам, санкции, введённые в отношении Катара, являются "незаконными", поскольку нарушают его суверенитет.

Как сообщал Лайф, 22 июня Кувейт Катару список требований от соседних Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта. Напомним, несколько недель назад эти страны оборвали с Дохой дипломатические и экономические связи.

В этом списке — закрытие телеканала "Аль-Джазира", разрыв дипсвязей с Ираном и закрытие турецкой военной базы. На исполнение условий Катару было отведено десять дней.