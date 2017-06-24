МИД Катара назвал "нереалистичными" условия арабских стран

Министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани назвал "нереалистичными" требования, которые накануне выдвинули его стране четыре арабских государства, и призвал их пересмотреть. Об этом сообщает Al Arabiya.
Также, по его словам, санкции, введённые в отношении Катара, являются "незаконными", поскольку нарушают его суверенитет.
Как сообщал Лайф, 22 июня Кувейт Катару список требований от соседних Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта. Напомним, несколько недель назад эти страны оборвали с Дохой дипломатические и экономические связи.
В этом списке — закрытие телеканала "Аль-Джазира", разрыв дипсвязей с Ираном и закрытие турецкой военной базы. На исполнение условий Катару было отведено десять дней.
- Популярные
- По времени