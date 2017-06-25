Навальному вызвали скорую помощь в спецприёмник

По предварительной информации, помощь арестованному потребовалась из-за высокой температуры.

Алексей Навальный, отбывающий административный арест в столичном СИЗО, почувствовал себя плохо. Оппозиционеру пришлось вызвать скорую помощь. Как сообщила журналистам адвокат Навального Ольга Михайлова, у её подзащитного поднялась температура.

— Я знаю, что вчера Алексею действительно вызывали скорую, так как у него была очень высокая температура. Сегодня я у него не была, — пояснила адвокат журналистам ТАСС.

Как ранее сообщал Лайф, Алексей Навальный был задержан, а позднее приговорён к административному аресту на 30 суток за организацию несогласованной акции на Тверской улице в Москве 12 июня. Позднее эту меру сократили на пять суток.