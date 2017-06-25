Президент Украины анонсировал визит Тиллерсона в июле

По словам главы государства, также ожидаются визиты генсека ООН Антонио Гутерриша и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Как отметил Порошенко, такая высокая активность международных контактов направлена на сохранение со стороны Украины "мировой солидарности, поддержку реформу и улучшение инвестиционного климата".

Президент Украины Пётр Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил, что в июле госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибудет в страну с визитом.

— Мы ждём уже в июле визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Киев, где будут продолжены наши наработки в Вашингтоне. Мы ждем визит генерального секретаря Организации Объединенных Наций Гутерриша. Мы ждём визит генерального секретаря НАТО Столтенберга, который тоже состоится в июле, — заявил он.

К настоящему моменту в Госдепе не подтверждают информацию о встрече.

— Мы сейчас не можем объявить о каких-либо поездках, — сообщила РИА "Новости" представитель внешнеполитического ведомства Ноэль Клэй.

Напомним, на этой неделе состоялся визит Порошенко в США, в ходе которого президент Украины встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом, госсекретарём Рексом Тиллерсоном, главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и главой МВФ Кристин Лагард.