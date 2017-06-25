Трамп отказался от традиционного ужина по случаю Ураза-байрама

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Трамп отказался от традиционного ужина по случаю Ураза-байрама

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Дональд Трамп в Белом доме. Фото: © REUTERS/Joshua Roberts

При этом в Белом доме не пояснили причины отмены ужина в честь мусульманского праздника.

Президент США Дональд Трамп в нарушение многолетней традиции не стал проводить ужин в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадана, на праздник разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Об этом сообщает The Hill.

СМИ отмечает, что эта традиция была заложена Биллом Клинтоном, затем её продолжили Джордж Буш — младший и Барак Обама.

Однако от лица американцев Меланья и Дональд Трамп направили "тёплые приветствия" мусульманам.

Как сообщал Лайф, в конце мая глава Госдепа США Рекс Тиллерсон отклонил просьбу о проведении мероприятия по случаю Рамадана, очевидно, также в нарушение традиции, которая с некоторыми исключениями существует около 20 лет.

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