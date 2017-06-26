Напомним, ранее в Киеве уже высказывали возмущение в связи с тем, что президент РФ якобы посягнул на "глубокие украинские исторические корни", говоря о том, что Анна Ярославна была русской княжной.

Президент Украины Пётр Порошенко вновь обвинил Россию в попытке "украсть украинскую историю". С таким заявлением глава государства выступил в ходе встречи с украинской диаспорой после посещения памятника Анны — королевы Франции в городе Санлис.

— И даже когда россияне хотели украсть у нас нашу историю, мы этого не позволим. Весь мир теперь будет знать Анну как Анну Киевскую и символ партнёрских отношений между Францией и Украиной, между Парижем и Киевом, — приводит пресс-служба президента слова Порошенко.

Напомним, ранее украинский президент уже заявлял, что Россия пыталась "похитить" дочь Ярослава Мудрого — княжну Анну Ярославну — на глазах у всей Европы. Сегодня в ходе встречи президент Франции Эммануэль Макрон также приписал княжне украинское происхождение.