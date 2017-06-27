Глава Балашихи подал в отставку

Врио мэра будет исполнять первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян.

Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков решил подать в отставку. Как пояснили в пресс-службе правительства Подмосковья, он уже написал заявление о сложении с себя полномочий по собственному желанию.

Обязанности Жиркова временно будет исполнять первый заместитель главы городской администрации Лилия Татевосян.

О подмосковной Балашиха в последние недели заговорили после того, как местные жители во время прямой линии с Путиным пожаловались на огромную свалку, которую даже видно из космоса. В итоге президент РФ постановил в течение месяца ее закрыть. Кроме того, многих потрясла новость о "пьяном" мальчике Алеше, которого насмерть сбила местная жительница. Экспертиза показала, что в крови шестилетнего ребенка было 2,7 промилле алкоголя.