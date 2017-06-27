Геращенко поставил в один ряд взрыв авто со служащим ВСУ и покушение на Шеремета

Народный депутат также заявил, что произошедшее напоминает ему покушение на Александра Хараберюша, который погиб в результате взрыва машины в Мариуполе.

Взрыв в Соломенском районе Киева, в результате которого погиб служащий ВСУ, находится в одном ряду с покушением на Александра Хараберюша и взрывом Павла Шеремета, сообщает 112.ua со ссылкой на народного депутата Антона Геращенко.

Он уверен, что организаторы одни и те же, хотя исполнители могут быть разными. По его словам, украинская полиция снимает данные видеокамер, опрашивает свидетелей.

Ранее Лайф сообщал, что в Нацполиции классифицировали подрыв "мерседеса" в Киеве как теракт. Отмечается, что в машине вместе с водителем также находился пожилой мужчина.