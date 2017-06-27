Главреда украинского интернет-издания "Страна.ua" отпустили из СИЗО под залог

По словам Игоря Гужвы, власти готовят против него и возглавляемого им портала ещё два уголовных дела.

Главного редактора украинской интернет-газеты "Страна.ua" Игоря Гужву отпустили из СИЗО под залог в размере 544 000 гривен, что составляет примерно 21 тысячу долларов, сообщается на сайте издания. По словам журналиста, власти готовят ещё два уголовных дела в отношении него лично и против редакции портала.

Гужва подчеркнул, что намерен бороться и доказать свою невиновность, а также предположил, что власти и дальше будут устраивать провокации против оппозиционных журналистов.

— Власти хотят показать, что у них предел терпения заканчивается, — сказал он. — Общественность должна знать, что и кто стоит за всеми этими провокациями против нашей редакции. Я буду продолжать журналистскую деятельность.

Как ранее сообщал Лайф, главу интернет-издания "Страна.ua" задержали в Киеве по обвинению в вымогательстве. По словам генерального прокурора Украины, Гужва вымогал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компромата. Позже журналист был арестован.