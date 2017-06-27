Советник главы МВД Украины: Кибератака готовилась не меньше месяца

По предварительным данным, на восстановление работоспособности компьютерных сетей Украины уйдёт несколько дней.

Массовая кибератака на украинские серверы и компьютеры была хорошо спланирована и готовилась не меньше месяца. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко. Как уточнил парламентарий, в большинстве случаев заражение происходило через электронную почту. Письмо со спрятанным внутри вирусом приходило к пользователям под видом деловой переписки.

— На сегодня можно сказать, что атака готовилась не меньше месяца. Письма, приходившие адресатам — резидентам Украины, были на русском и украинском языках. Организаторы атаки хорошо знали специфику рассылок служебных писем в украинском коммерческом и государственном секторах и маскировали рассылки писем, содержащих вирус, под деловую переписку, которую из любопытства открывали неопытные пользователи, — сообщил депутат.

Антон Геращенко также уточнил, что в настоящее время специалисты по кибербезопасности СБУ и Национальной полиции пытаются остановить распространение вируса и защитить важные инфраструктурные объекты страны. Но уже сейчас становится понятно, что на восстановление работоспособности компьютерных сетей Украины уйдёт несколько дней, подытожил Геращенко.

Как ранее сообщал Лайф, 27 июня от массового заражения вирусом-вымогателем под названием Petya.A пострадали банковский, энергетический и транспортный сектора Украины. Устроившие массовую кибератаку на Украине хакеры выдвинули требования. Владельцы компьютеров должны переслать им 300 долларов в биткоинах.