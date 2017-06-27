За рулём сбившего мотоциклиста автомобиля сидела студентка МГИМО, после ДТП на место водителя пересел её друг.

Установлен водитель Mercedes ML, совершивший наезд на байкера на Кутузовском. Как стало известно, за рулём находилась 20-летняя студентка Юлия Д.

Девушка ехала со своим другом, студентом МГИМО Аркадием С., по Кутузовском проспекту в сторону области, когда при перестроении сбила байкера. Сразу после наезда молодой человек пересел за руль джипа и умчался с места, его вместе с машиной обнаружили в кювете через два километра.

Полицейские задержали 20-летнего студента, который едва держался на ногах. Он "надул в трубочку" 0,39 промилле.

Студентка, которая осталась на месте столкновения с мотоциклистом, вскоре с места уехала. После вызвавшего широкий резонанс происшествия она явилась в отдел полиции и дала объяснения.

Напомним, авария произошла накануне ночью на Кутузовском проспекте. Внедорожник "Мерседес ML" на большой скорости столкнулся с мотоциклом "Ямаха", после чего уехал с места аварии.

От удара байк опрокинулся, 23-летний мотоциклист получил тяжёлые травмы. Молодой человек был доставлен в больницу и скончался через несколько часов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.