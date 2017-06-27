Установлен водитель Mercedes ML, совершивший наезд на байкера на Кутузовском. Как стало известно, за рулём находилась 20-летняя студентка Юлия Д.
Девушка ехала со своим другом, студентом МГИМО Аркадием С., по Кутузовском проспекту в сторону области, когда при перестроении сбила байкера. Сразу после наезда молодой человек пересел за руль джипа и умчался с места, его вместе с машиной обнаружили в кювете через два километра.
Полицейские задержали 20-летнего студента, который едва держался на ногах. Он "надул в трубочку" 0,39 промилле.
Студентка, которая осталась на месте столкновения с мотоциклистом, вскоре с места уехала. После вызвавшего широкий резонанс происшествия она явилась в отдел полиции и дала объяснения.
Напомним, авария произошла накануне ночью на Кутузовском проспекте. Внедорожник "Мерседес ML" на большой скорости столкнулся с мотоциклом "Ямаха", после чего уехал с места аварии.
От удара байк опрокинулся, 23-летний мотоциклист получил тяжёлые травмы. Молодой человек был доставлен в больницу и скончался через несколько часов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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