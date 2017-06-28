The Sun: Брэд Питт и Сиенна Миллер очарованы друг другом

По словам источника из окружения актёров, отношения между ними только зарождаются и они наслаждаются обществом друг друга.

53-летний голливудский актёр Брэд Питт и 35-летняя британская актриса Сиенна Миллер очень сблизились за последние несколько месяцев, однако намерены строить свою любовь, скрываясь от чужих глаз, сообщает The Sun.

Друзья кинозвёзд рассказали изданию, что, несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, те без ума друг от друга.

— Пока всё только завязывается, но они очень нравятся друг другу и наслаждаются беззаботным случайным летним романом. Они оба абсолютно настроены держать всё под прикрытием, — рассказал один из приятелей актеров.

Напомним, информация о романтических отношениях между Питтом и Миллер появляется не впервые — в апреле актёров заметили в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, где они "наслаждались обществом друг друга" и "разговаривали всю ночь".

Впрочем, на днях Питта также заметили в компании модели Эль Макферсон. По словам источника, они выглядели, как пара на свидании.