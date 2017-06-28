Власти Венесуэлы раскрыли детали атаки вертолёта на здание Верховного суда

В настоящее время на поиск стоящих за нападением людей направлены специальные подразделения.

Группа силовиков, устроившая сегодня атаку в Каракасе, произвела 15 выстрелов с вертолёта по зданию МВД и сбросила четыре гранаты на Верховный суд, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на власти Венесуэлы.

Как сообщал Лайф, ранее вертолёт обстрелял и закидал гранатами здание Верховного суда Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро назвал инцидент "террористической атакой", к президентскому дворцу была стянута бронетехника.

Организаторы атаки выложили видеообращение, в котором потребовали отставки президента Николаса Мадуро и проведения всеобщих выборов.