Эксперты рассказали, как защититься от вируса Petya

Для того чтобы сберечь компьютер от вируса Petya, необходимо установить на него последнюю версию Windows и последнюю версию антивирусного ПО. Об этом Лайфу рассказал эксперт по кибербезопасности, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский.
— Это универсальное правило — надо всегда ставить последние обновления на операционную систему, плюс нужно всегда иметь последнюю версию антивирусного программного обеспечения и проявлять осторожность при работе в Интернете: не заходить на какие-то подозрительные сайты, не открывать непонятные файлы, не кликать по непонятным ссылкам. Это 90% успеха, — посоветовал эксперт.
Ранее эксперты компании Positive Technologies, рассказали, что если успеть запустить команду bootrec/fixMbr до перезагрузки, которую включает вирус, можно восстановить работоспособность операционной системы и запустить её. Однако Раевский отметил, что открыть зашифрованные файлы таким образом всё равно не получится.
— Если вирус уже успел что-то зашифровать, какую-то информацию, её таким образом уже не расшифруешь, — пояснил Раевский.
Как сообщал Лайф, в результате массового заражения новым вирусом Petya. A пострадали банковский, энергетический и транспортный секторы Украины. Также с киберугрозой столкнулись европейские компании и учреждения из Франции, Испании, Швейцарии, Голландии, Дании, Польши, Норвегии, Великобритании и Индии.
Вирус-вымогатель блокировал работу компьютеров и присылал сообщение с требованием выкупа за разблокировку.
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