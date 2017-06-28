Эксперты рассказали, как защититься от вируса Petya

Главное — это профилактические меры. Если вирус проникнет на компьютер, вернуть зашифрованные им файлы можно будет, только заплатив злоумышленникам.

Для того чтобы сберечь компьютер от вируса Petya, необходимо установить на него последнюю версию Windows и последнюю версию антивирусного ПО. Об этом Лайфу рассказал эксперт по кибербезопасности, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский.

— Это универсальное правило — надо всегда ставить последние обновления на операционную систему, плюс нужно всегда иметь последнюю версию антивирусного программного обеспечения и проявлять осторожность при работе в Интернете: не заходить на какие-то подозрительные сайты, не открывать непонятные файлы, не кликать по непонятным ссылкам. Это 90% успеха, — посоветовал эксперт.

Ранее эксперты компании Positive Technologies, рассказали, что если успеть запустить команду bootrec/fixMbr до перезагрузки, которую включает вирус, можно восстановить работоспособность операционной системы и запустить её. Однако Раевский отметил, что открыть зашифрованные файлы таким образом всё равно не получится.

— Если вирус уже успел что-то зашифровать, какую-то информацию, её таким образом уже не расшифруешь, — пояснил Раевский.

Как сообщал Лайф, в результате массового заражения новым вирусом Petya. A пострадали банковский, энергетический и транспортный секторы Украины. Также с киберугрозой столкнулись европейские компании и учреждения из Франции, Испании, Швейцарии, Голландии, Дании, Польши, Норвегии, Великобритании и Индии.

Вирус-вымогатель блокировал работу компьютеров и присылал сообщение с требованием выкупа за разблокировку.