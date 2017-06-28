Павел Астахов подключится к делу "пьяного" мальчика

Семья шестилетнего Алёши Шимко обратилась в коллегию адвокатов Астахова, и теперь он будет представлять их интересы.

Юрист и экс-уполномоченный по правам детей Павел Астахов займётся делом "пьяного" мальчика. Об этом сообщает Mash.

В первую очередь адвокаты хотят признать семью жертвой халатности и доказать, что мальчик не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее инцидент взяла на особый контроль нынешний детский омбудсмен Анна Кузнецова. Мальчик погиб в конце апреля под колёсами автомобиля у себя во дворе в городе Железнодорожный Московской области. В момент аварии за рулём была 31-летняя Ольга Алисова. По результатам первой экспертизы, в крови Алёши нашли 2,7 промилле алкоголя. После этого ситуация приобрела широкую огласку, была назначена повторная экспертиза, по результатам которой эксперты не смогли установить наличие этилового спирта или следов распада алкоголя в крови Алёши из-за плохого качества исследуемых образцов.