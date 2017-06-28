Песков заявил, что кибератаки на Россию не привели к серьёзным сбоям

Представитель Кремля отметил, что всем странам нужно объединить усилия, чтобы противостоять киберугрозам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кибератаки не повлекли за собой серьёзных сбоев как на государственном, так и на корпоративном уровнях.

— Президентский интернет-ресурс работает устойчиво, — подчеркнул Песков.

По его словам, достоверных данных о происхождении кибератак пока нет.

Напомним, накануне, 27 июня, вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в нескольких странах мира, но в большей степени затронул украинские электронные системы. Под удар попали госорганы, а также нефтяные, энергетические, телекоммуникационные и фармацевтические компании.