"Лаборатория Касперского" дала собственное название новому вирусу-вымогателю

По предварительным оценкам экспертов, число атакованных пользователей достигло двух тысяч.

Новый компьютерный вирус не имеет отношения к семейству вымогателей Petya. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Лаборатории Касперского".

— По имеющимся у нас предварительным данным, этот шифровальщик не принадлежит к уже известному семейству вымогателей Petya, хотя и имеет несколько общих с ним строк кода. В данном случае речь идёт о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся от Petya функциональностью. "Лаборатория Касперского" назвала новый шифровальщик ExPetr, — рассказали в компании.

По оценкам экспертов, число атакованных пользователей достигло двух тысяч человек.

В "Лаборатории Касперского" также подчеркнули, что данное вредоносное ПО использовало несколько векторов атаки. Так, для распространения в корпоративных сетях применялся модифицированный эксплоит EternalBlue и эксплоит EternalRomance.

Накануне новый вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в нескольких странах мира. Под удар попали госорганы, а также нефтяные, энергетические, телекоммуникационные и фармацевтические компании. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил позже, что кибератаки на Россию не привели к серьёзным сбоям.