В Министерстве образования Адыгеи признали заслуженной медаль дочери чиновницы

Медаль, которую должна была получить выпускница Заира П., по результатам проверки была признана заслуженной. Об этом заявила первый замминистра образования и науки Республики Адыгея Надежда Кабанова.
— По результатам проверки мы не выявили нарушений, которые не позволили бы выдать эту медаль. Она сама отказывается от медали в связи со сложившейся ситуацией, — пояснила собеседница Лайфа.
По словам Надежды Кабановой, критерии выдачи поощрительной награды определены порядком, утверждённым Минобрнауки РФ. Так, медаль выдаётся в том случае, если выпускник успешно прошёл итоговую аттестацию и имеет отличные оценки за курс средней школы. Заира критериям соответствует.
Напомним, некоторое время назад золотая медалистка одной из адыгейских школ Рузанна Туко обвинила свою одноклассницу в том, что та ни разу за весь год не отвечала на уроках и получает награду только благодаря тому, что её мать руководит управлением образования м.о. Тахтамукайского района.
У каждого человека грани разные. Но, честно говоря, я даже не знаю где находится грань наглости у моей одноклассницы, Паранук Заиры и её матери, которая является руководителем управления образования м.о. Тахтамукайский район. Знаете каково это, когда ты всю свою жизнь пашешь, учишься, не спишь ночами, потому что не имеешь права не ответить на любом уроке, а человек, который НИ РАЗУ в течение года не ответил ни по одному уроку, стоит с тобой на одной сцене и получает с тобой точно такую же медаль за успехи в учении? Вы знаете, всем понятно, что каждый родитель попытается подтянуть своего ребёнка, но тянуть двоечницу на медалиста- сверхнаглость. Когда происходят такие вещи, я не могу спокойно реагировать. И если бы каждый человек поступал точно так же, то мы бы жили в совершенно другой стране. Я всегда говорила правду, я всегда боролась за справедливость. Мне абсолютно все равно кто и что сейчас про меня скажет, но мне так поступить говорила моя совесть. Я отомстила за всех: за всех медалистов, которые своим трудом заслужили эту медаль, за её бывших одноклассников, которые меня поддерживают, за своих одноклассников, каждый из которых учился лучше, чем она. Надеюсь, теперь люди будут думать перед тем, как таким образом унижать людей и не бояться ничего. Как говорил Ленин : "Народ-это стадо баранов". Так вот, пока я буду иметь любую возможность сделать этот мир немного лучше, я буду этой возможностью пользоваться. Спасибо всем, кто меня поддержал. Я осчастливила 70% населения нашего района, я буду за вас бороться. А этой Заире Паранук я хочу пожелать, чтобы она перестала красть мандарины, хамить учителям и на вопрос "а ты что здесь делаешь?" отвечать "а тебя еб*т?" Кто знает, может этот человек поставит тебя на твоё место? Корону меньше, господа. Надеюсь, этот поступок будет примером для всех. Аллах мой судья, а я знаю, что я права. Посмотрим, что теперь будет?… Добавляю информацию, потому что часто задают один и тот же вопрос. Её перевели к нам в этом году. О том, что она медалистка, весь класс узнал за пару дней до вручения. Сделала т.к. потому что по-другому дело бы замяли. Тут смысл в том, что это наглость. Куда надо заявления написаны.
Позже Рузанна в интервью Лайфу рассказала о том, что липовые успехи Заиры якобы не являются ни для кого секретом, но все боялись разоблачить дочку чиновницы.
Также стало известно, что мать Заиры уволили с должности, потому что она выступала в качестве организатора ЕГЭ на том же пункте проведения госэкзамена, где проходила испытание её дочь.
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