В Министерстве образования Адыгеи признали заслуженной медаль дочери чиновницы

Ранее девушка сама отказалась от награды, после того как одноклассница публично обвинила её в липовых отличных оценках.

Медаль, которую должна была получить выпускница Заира П., по результатам проверки была признана заслуженной. Об этом заявила первый замминистра образования и науки Республики Адыгея Надежда Кабанова.

— По результатам проверки мы не выявили нарушений, которые не позволили бы выдать эту медаль. Она сама отказывается от медали в связи со сложившейся ситуацией, — пояснила собеседница Лайфа.

По словам Надежды Кабановой, критерии выдачи поощрительной награды определены порядком, утверждённым Минобрнауки РФ. Так, медаль выдаётся в том случае, если выпускник успешно прошёл итоговую аттестацию и имеет отличные оценки за курс средней школы. Заира критериям соответствует.

Напомним, некоторое время назад золотая медалистка одной из адыгейских школ Рузанна Туко обвинила свою одноклассницу в том, что та ни разу за весь год не отвечала на уроках и получает награду только благодаря тому, что её мать руководит управлением образования м.о. Тахтамукайского района.

Позже Рузанна в интервью Лайфу рассказала о том, что липовые успехи Заиры якобы не являются ни для кого секретом, но все боялись разоблачить дочку чиновницы.

Также стало известно, что мать Заиры уволили с должности, потому что она выступала в качестве организатора ЕГЭ на том же пункте проведения госэкзамена, где проходила испытание её дочь.