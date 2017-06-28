Захарова: Москва готовит ответные меры на высылку российских дипломатов из США

Речь идёт об инциденте, который произошёл в конце 2016 года и, по сути, стал последним решением администрации бывшего президента Барака Обамы.

Россия всё-таки решила ответить на инцидент с высылкой наших дипломатов из США и готовится ввести ответные санкции. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Однако в чём будут заключаться эти ответные меры, она уточнять не стала. По словам Захаровой, этот вопрос решается не в стенах министерства.

— Ответные меры готовятся. Это, как вы понимаете, не будет решаться только в Министерстве иностранных дел, — прокомментировала Захарова.

Напомним, в конце 2016 года Лайф сообщал, что администрация президента США выслала 35 российских дипломатов вместе с семьями из страны. Это стало одним из последних решений Барака Обамы на президентском посту. В российском МИД охарактеризовали этот шаг как месть за провал политики США на Ближнем Востоке.

К слову, президент России Владимир Путин решил не давать симметричный ответ, а вместо этого пригласил американских дипломатов вместе с детьми на кремлёвскую ёлку.