Роскомнадзор включил в свой реестр мессенджер Telegram

Ранее глава надзорного органа Александр Жаров пообещал лично внести все данные о приложении.

Сегодня Роскомнадзор внёс мессенджер Павла Дурова Telegram в реестр распространителей информации в Интернете.

В общей сложности в реестр попали три ресурса: сайт telegram.org, его сокращённая версия t.me, а также web.telegram.org — браузерная версия мессенджера.

"Телеграму" присвоен отдельный реестровый номер после того, как владелец сервиса Павел Дуров предоставил Роскомнадзору все необходимые данные о своей организации, которые, как оказалось, всегда были в свободном доступе.

Ранее над приложением нависла угроза блокирования в России в связи с отказом Дурова пройти простую процедуру предоставления регистрационных данных. Согласившись на этот шаг, сегодня он напрочь отказался сотрудничать с властями РФ по "пакету Яровой".