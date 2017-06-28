Telegram предоставил Роскомнадзору все необходимые данные для внесения в реестр

Глава ведомства Александр Жаров отметил, что таким образом мессенджер начал работать в правовом поле России.

Telegram предоставил Роскомнадзору все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров.

— На данном этапе мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. В ближайшее время мессенджер будет включён в этот реестр, — написал Жаров на официальной странице Роскомнадзора в соцсети "ВКонтакте".

Глава ведомства отметил, что таким образом мессенджер начал работать в правовом поле России.

Жаров призвал администрацию остальных международных коммуникационных сервисов поступить аналогичным образом. Он подчеркнул, что российские законы обязательны для исполнения всеми компаниями, работающими в стране.

Напомним, ранее в Роскомнадзоре отметили, что время, отведённое на регистрацию "Телеграма", истекает. Позже глава ведомства обратился к Павлу Дурову лично, попросив исполнить российское законодательство. Спустя несколько дней создатель мессенджера всё же согласился зарегистрировать Telegram в реестре Роскомнадзора.