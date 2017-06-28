В Москве задержали студента МГИМО, сбившего байкера на Кутузовском проспекте

В Москве задержали студента МГИМО Аркадия Смелова, который насмерть сбил байкера в Москве. Как сообщает телеграм-канал Mash, завтра его повезут на арест в суд.

Изначально Смелова задержали два дня назад, но отпустили, потому что, по его словам, за рулём в момент наезда сидела дочь крупного бизнесмена, тоже студентка МГИМО Юлия Дубовцева. Однако девушка на допросе свалила вину на Аркадия.

Напомним, студенты МГИМО на "мерседесе" насмерть сбили байкера на Кутузовском проспекте накануне. Позже был установлен водитель Mercedes ML, по вине которого произошла трагедия.