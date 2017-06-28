Мара Багдасарян получила шесть суток ареста

Мировой участок Савёловского суда Москвы приговорил стритрейсершу Мару Багдасарян к шести суткам ареста. Она взята под стражу в зале суда.

— Признать Багдасарян виновной по части 4 статьи 20.25 КоАП "Уклонение от обязательных работ", — заявил судья.

Ранее сообщалось, что она была задержана за прогулы исправительных работ, во время которых ей следовало убирать улицы.

Напомним, Багдасарян за последние три дня задерживали трижды. Её доставляли в суд, однако судья принимал решение вернуть приставам административное дело для устранения нарушений.