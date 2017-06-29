Онкобольную, обратившуюся к Путину, отправят на лечение в Германию

Дарья Старикова из Апатитов рассказала президенту, что в местной больнице ей не могут оказать адекватной помощи, а долгое время её вообще лечили от остеохондроза.

Сегодня стало известно, что 29-летнюю онкобольную Дарью Старикову из Апатитов готовятся отправить на лечение в Германию. Об этом сообщает Mash.

Напомним, девушку, у которой диагностировали четвёртую стадию рака, ранее перевезли в Мурманск, а потом в Москву. Накануне Минздрав отправил документы Дарьи в несколько немецких клиник. Теперь там должны решить, готовы ли они взяться за лечение Стариковой.

Пока девушке провели восстановительную процедуру, которая позволит благоприятно перенести перелёт в другую страну.