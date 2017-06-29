"Земля ему тополиным пухом". В MDK пошутили над смертью Олега Яковлева

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"Земля ему тополиным пухом". В MDK пошутили над смертью Олега Яковлева

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47-летний бывший солист "Иванушек" скончался в московской больнице от отёка лёгких.

В крупнейшем сообществе "ВКонтакте" MDK выложили пост, в котором шутят над смертью бывшего солиста "Иванушки International" Олега Яковлева. В публикации написали "земля ему тополиным пухом", имея в виду популярную песню группы — "Тополиный пух".

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Как ранее сообщал Лайф, 47-летний Олег Яковлев ушёл из жизни в результате отёка лёгких. Осложнения возникли на фоне цирроза печени. Певец скончался в больнице.

Стоит отметить, что из-за постов в сообществе MDK неоднократно разгорались скандалы. Так, десятки тысяч россиян требовали запретить группу из-за оскорбительной шутки про смерть Жанны Фриске.

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