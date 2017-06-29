За завтрак с замглавы МВД Украины отказались платить $423 тысячи

За завтрак с замглавы МВД Украины Анастасией Деевой отказались платить $423 тысячи. Об этом сообщается на странице аукциона ProZorro в "Фейсбуке".
— Участница, поставившая 11 млн грн., указала, что ошиблась, и отказалась от оплаты указанной суммы. Таким образом победителем стал следующий участник с суммой в 10 010 грн., — пояснили организаторы аукциона.
В результате свидание с молодой замминистра получил Владислав Солошенко.
Напомним, завтрак с 24-летней Анастасией Деевой выставили на аукцион 13 июня. Изначально цена лота составляла всего 100 гривен.
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