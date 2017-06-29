"Есть надежда". Врач озвучил прогноз для онкобольной, обратившейся к Путину

По словам руководителя Московского онкологического НИИ им. Герцена, пациентке назначена химиотерапия. Вопрос о хирургическом вмешательстве прояснится примерно через месяц.

Опухоль 29-летней Дарьи Стариковой ведёт себя агрессивно, но повод для оптимизма есть, заявил директор МНИОИ имени П.А. Герцена Андрей Каприн.

— Для нашего института это нетипичный, но частый случай. Опухоль такой локализации быстро распространяется. У Даши локализованный процесс, процесс местного распространения. Мы идём к тому, что опухоль станет операбельной, — рассказал доктор.

Он отметил, что пока Старикову будут продолжать лечить в Москве, за границу девушка в ближайшее время не полетит.

Ни в одной стране мира Дашу не стали бы сразу оперировать. Пока что нет необходимости для Германии, у нас есть надежда и есть силы. Мы уверены, что мы справимся и победим болезнь на родине Директор МНИОИ имени П.А. Герцена Андрей Каприн о состоянии онкобольной Дарьи Стариковой

Онколог уточнил, что пациентке предстоит пройти два курса химиотерапии длиной в 21 день. После этого медики узнают, как опухоль реагирует на лекарства, сравнят результаты с данными исходного обследования и определятся с дальнейшим лечением.

Дарья также рассказала о своём самочувствии. По словам девушки, она твёрдо намерена победить коварный недуг, в первую очередь ради маленькой дочки.

— В данный момент чувствую себя хорошо. В больнице замечательно, прекрасный персонал, заботливые врачи. Телефон есть, звоню домой, с дочкой и мамой общаюсь. Моя дочь сейчас отдыхает на море. Она ко мне приедет, я надеюсь, в скором времени, я хочу увидеть своего ребёнка, — пояснила Старикова.

Напомним, девушка обратилась к президенту России в ходе прямой линии 15 июня. Она рассказала, что в родных Апатитах в Мурманской области её лечили от остеохондроза, а когда распознали верный диагноз, сразу диагностировали онкологию на четвёртой стадии.

После общения с Владимиром Путиным Дарью перевезли на лечение в Мурманск, а оттуда — в Москву, в МНИОИ имени П.А. Герцена, где она и находится в настоящий момент.