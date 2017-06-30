В новом иммиграционном указе США появилось исключение для женихов и невест

Иммиграционный указ Дональда Трампа, который до сих пор был заблокирован по решению судов, вступил в силу.

В отношении граждан шести мусульманских стран — Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена, — с 30 июня начал действовать запрет на въезд в США. Об этом сообщает агентство AFP.

#BREAKING US ban on travelers from six mainly Muslim countries takes effect — AFP news agency (@AFP) 30 июня 2017 г.

Кроме того, начал действовать 120-дневный запрет на приём беженцев. До сих пор этот иммиграционный указ президента Дональда Трампа был заблокирован по решению судов.

Как ранее информировал Лайф, в новом документе ограничения по указанию Верховного суда не будут касаться тех, у кого в Соединённых Штатах есть бизнес, гражданство или действующая виза, а также близкие родственники.

К последним причислены родители, дети, братья или сёстры. Отдельно отмечается, что бабушки, дедушки, внуки, внучки, племянники, племянницы, двоюродные братья и сёстры к близким родственникам не относятся. Не причислены к ним и женихи с невестами.

Между тем, по информации Reuters, американские власти всё-таки включат женихов и невест в список связей, которые позволят гражданам стран из "чёрного списка" въехать на территорию США.

— В ходе дальнейшей оценки этого вопроса было решено, что женихи и невесты будут рассматриваться как ближайшие родственники, — цитирует агентство неназванного высокопоставленного представителя администрации Трампа.

Напомним, частичная разблокировка иммиграционного указа президента США была осуществлена Верховным судом 26 июня. Несколько американских судов ранее заблокировали действие документа с указанием на его незаконность. Последняя версия документа была принята в марте.