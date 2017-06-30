ГИБДД призвало водителей быть внимательными в связи с возможным ураганом

По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве ожидается сильнейшая гроза с ливнем, градом и усилением ветра местами до 20 метров в секунду.

Госавтоинспекция Москвы сегодня утром призвала водителей быть осторожными в связи с возможным изменением погодных условий. Ранее в МЧС также предупредили жителей столичного региона.

— ГИБДД обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения, при движении использовать внешние световые приборы, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС, — говорится в сообщении.

Также водителям не рекомендуется оставлять свои автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.

Отметим, пока в Москве стоит хорошая солнечная погода. Но гроза наступает. Вот как выглядит "карта молний" в Подмосковье в настоящий момент.

В соцсетях также появляются первые сообщения о непогоде.

Ранее синоптики сообщили, что на Москву надвигается едва ли не ветхозаветный потоп. В столице объявлен оранжевый уровень опасности.