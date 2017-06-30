ГИБДД призвало водителей быть внимательными в связи с возможным ураганом

Госавтоинспекция Москвы сегодня утром призвала водителей быть осторожными в связи с возможным изменением погодных условий. Ранее в МЧС также предупредили жителей столичного региона.
— ГИБДД обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения, при движении использовать внешние световые приборы, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС, — говорится в сообщении.
Также водителям не рекомендуется оставлять свои автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.
Отметим, пока в Москве стоит хорошая солнечная погода. Но гроза наступает. Вот как выглядит "карта молний" в Подмосковье в настоящий момент.
В соцсетях также появляются первые сообщения о непогоде.
Ранее синоптики сообщили, что на Москву надвигается едва ли не ветхозаветный потоп. В столице объявлен оранжевый уровень опасности.
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