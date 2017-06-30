"Вступила в связь с сатаной". Милонов призвал отлучить Меркель от церкви

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"Вступила в связь с сатаной". Милонов призвал отлучить Меркель от церкви

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Виталий Милонов. Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Российский депутат осудил принятие закона о легализации однополых браков в Германии.

Канцлера Германии Ангелу Меркель необходимо отлучить от церкви за легализацию однополых браков. Об этом заявил "Известиям" Виталий Милонов.

— Это решение принято. Поэтому, естественно, Ангела Меркель должна быть отлучена от церкви, а сама партия должна снять приставки "христианская". Она не христианская, — сказал Милонов.

Также он добавил, что попросит епископов отлучить от церкви всех членов бундестага, которые выступили за данный закон.

Высказывания канцлера о том, что она голосовала против однополых браков, показались депутату лукавством. Более того, Милонов заявил, что Меркель "вступила в интимную связь с сатаной".

Напомним, что сегодня парламент Германии окончательно одобрил однополые браки.

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