Путин подписал закон о создании реестра уволенных за коррупцию сотрудников

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будет создан реестр чиновников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые были уволены из-за коррупции, сообщается на портале правовой информации.

Согласно документу, в реестр будут включены данные о том, что сотрудник был уволен в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения, за исключением информации, которая является государственной тайной. Имя лишившегося работы сотрудника в базу должен будет внести работодатель. Она будет доступна в государственной информационной системе в области госслужбы в Интернете.

Отмечается, что в реестр смогут попасть лишившиеся службы сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, федеральной противопожарной службы, органов внутренних дел, таможенного органа, военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные служащие, лица, замещающие государственные должности, работники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного фонда и другие.