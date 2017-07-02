После ДТП с 13 жертвами в Татарстане возбудили уголовное дело

На месте работают сотрудники Следственного комитета, МВД и МЧС, личности погибших устанавливаются.

МВД по Татарстану возбудило уголовное дело после ДТП с грузовиком и пассажирским автобусом, в результате которого погибло 13 человек и 12 были госпитализированы.

Как сообщается, дело открыто по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Водителя бензовоза, не пострадавшего при столкновении, уже допросили в ОВД. Водитель "неоплана" и ещё 11 пассажиров сейчас госпитализированы.

Как сообщал Лайф, грузовик столкнулся с рейсовым автобусом Самара — Ижевск. От удара автобус скатился в кювет и опрокинулся на бок. Обе машины загорелись, в результате погибло 13 человек, 13 получили травмы. Ранее Лайф публиковал список пострадавших.