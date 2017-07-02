На Украине появились плакаты, где русский язык сравнили с заразной инфекцией

Читайте также

На Украине появились плакаты, где русский язык сравнили с заразной инфекцией

758
Тем, кто разговаривает на русском языке, авторы скандальной рекламы советуют воспользоваться ополаскивателем для полости рта.

На улицах Киева появились плакаты, на которых русский язык сравнили с инфекционным заболеванием. На рекламном постере с логотипом Центра современного искусства М17 изображён человек с высунутым и разукрашенным в триколор языком. Каждый цвет подписан оскорбительными словами: агрессия, слабоумие, смерть и другими.

<p>Фото: соцсети</p>

Русский язык охарактеризован как "заразный", а говорящим на нём гражданам рекомендуют полоскать рот.

Как пишут украинские СМИ, заказчик оскорбительных для русскоговорящих граждан плакатов на данный момент неизвестен.

Несмотря на то что Верховная рада ввела квоту в 75% на украинский язык на телевидении, согласно данным социологических опросов только половина украинцев общается дома на национальном языке.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!