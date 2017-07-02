Арестованная по делу о гибели байкера на Кутузовском отправилась на выпускной

Проходящая по делу о ДТП со смертельным исходом Юлия Дубовцева получила диплом несмотря на домашний арест.

В колледже при РГУ в Москве 2 июля прошло торжественное вручение дипломов. Среди выпускников-дизайнеров была и Юлия Дубовцева. Хотя ещё вчера по делу о гибели байкера в ДТП на Кутузовском проспекте Никулинский суд избрал в качестве меры пресечения для девушки домашний арест. Видео торжественной церемонии опубликовал телеграм-канал Life шот.

Как ранее сообщал Лайф, автомобиль "Мерседес ML" столкнулся на Кутузовском проспекте в Москве с мотоциклом "Ямаха", а затем уехал с места аварии. В результате ДТП мотоциклист погиб. Позднее сотрудники полиции задержали Юлию Дубовцеву, которая, по данным следствия, в момент аварии находилась за рулём иномарки. Суд постановил отправить девушку под домашний арест на время следствия.