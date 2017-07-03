Консул: Пропавший в Латвии русскоговорящий мальчик — из неблагополучной семьи

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Консул: Пропавший в Латвии русскоговорящий мальчик — из неблагополучной семьи

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Как рассказал Дмитрий Богданов, ребёнок пропал за два дня до того, как его мама подала заявление.

Консул Генконсульства РФ в Лиепае Дмитрий Богданов рассказал Лайфу о том, что пятилетний Ваня Берладин, который пропал в Латвии, из неблагополучной семьи.

— Как удалось выяснить, мальчик не ночевал два дня дома до того, как мать подала заявление. Независимо от гражданства ребёнка, если к нам поступит информация, мы будем делиться с полицией, — сообщил Богданов.

Напомним, сотни добровольцев, правоохранители и военные разыскивают пятилетнего русскоговорящего мальчика.

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