Консул: Пропавший в Латвии русскоговорящий мальчик — из неблагополучной семьи

Как рассказал Дмитрий Богданов, ребёнок пропал за два дня до того, как его мама подала заявление.

Консул Генконсульства РФ в Лиепае Дмитрий Богданов рассказал Лайфу о том, что пятилетний Ваня Берладин, который пропал в Латвии, из неблагополучной семьи.

— Как удалось выяснить, мальчик не ночевал два дня дома до того, как мать подала заявление. Независимо от гражданства ребёнка, если к нам поступит информация, мы будем делиться с полицией, — сообщил Богданов.

Liepājā pazudis 5 gadus vecs bērns: policija lūdz brīvprātīgo iesaisti meklēšanā!

Plašāka informācija:https://t.co/KLQ40Vq51X pic.twitter.com/YnXAxzW6kR — Valsts policija (@Valsts_policija) 2 июля 2017 г.

Напомним, сотни добровольцев, правоохранители и военные разыскивают пятилетнего русскоговорящего мальчика.