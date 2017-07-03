В Генконсульстве РФ пока нет сведений о россиянах, пострадавших в ДТП в Баварии

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В Генконсульстве РФ пока нет сведений о россиянах, пострадавших в ДТП в Баварии

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Всего в туристическом автобусе находилось 46 человек. Их гражданство сейчас выясняется.

Генеральное консульство РФ в Мюнхене пока не располагает данными о том, находились ли туристы из России в автобусе, который столкнулся с грузовиком на трассе в Верхней Франконии.

— Генконсульство находится в постоянном контакте с полицией Баварии. Информации о происхождении и гражданстве пострадавших в аварии у полиции пока нет, — сообщил Лайфу атташе Генконсульства России в Мюнхене Валентин Сазонов.

По последним данным, в этом крупном ДТП пострадал 31 человек. Несколько человек находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Трасса в Верхней Франконии после ЧП остаётся перекрытой.

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