Прокуратура направила дело о гибели "пьяного мальчика" в суд

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Прокуратура направила дело о гибели "пьяного мальчика" в суд

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Согласно документам, ответственность за гибель ребёнка в ДТП гособвинитель возлагает на водителя иномарки, сбившей мальчика.

Дело о гибели "пьяного мальчика" в ДТП в Железнодорожном направлено в суд. Как сообщает телеграм-канал Mash, прокуратура Московской области подписала обвинительное заключение на водителя иномарки, сбившей ребёнка, 31-летнюю Ольгу Алисову.

<p>Алёша Шимко с дедушкой. Фото: © Mash</p>

Как ранее писал Лайф, шестилетний Алёша Шимко погиб под колёсами машины во дворе собственного дома в подмосковном Железнодорожном. Большой общественный резонанс вызвали результаты первой экспертизы, которая установила, что мальчик в момент ДТП якобы был сильно пьян. По требованию родных ребёнка был проведён повторный анализ. В результате эксперты не смогли установить наличие в смывах крови этилового спирта или продуктов распада алкоголя из-за их летучести.

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