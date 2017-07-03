Хоккеист Радулов подписал контракт на $31 миллион с "Даллас Старз"

Новый контракт российского нападающего с клубом НХЛ из Техаса рассчитан на пять лет.

Российский хоккеист Александр Радулов подписал контракт с клубом НХЛ из Техаса "Даллас Старз" на $31,25 миллиона, сообщается на странице клуба в "Инстаграме". Контракт со спортсменом рассчитан на пять лет.

Rad. The Dallas Stars have signed forward Alexander Radulov to a five-year, $31.25-million contract. More info in bio. Публикация от DallasStars (@dallasstars) Июл 3 2017 в 9:29 PDT

Раньше 30-летней уроженец Нижнего Тагила был нападающим "Монреаля".

— Александр — динамичный игрок с максимальной скоростью и мастерством, — сказал генеральный директор "Далласа" Джим Нилл.

Радулов представлял Россию на нескольких международных мероприятиях. Он играл на двух зимних Олимпийских играх — в 2010 и 2014 годах — и на пяти чемпионатах мира.