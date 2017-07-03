Хоккеист Радулов подписал контракт на $31 миллион с "Даллас Старз"

Российский хоккеист Александр Радулов подписал контракт с клубом НХЛ из Техаса "Даллас Старз" на $31,25 миллиона, сообщается на странице клуба в "Инстаграме". Контракт со спортсменом рассчитан на пять лет.
Раньше 30-летней уроженец Нижнего Тагила был нападающим "Монреаля".
— Александр — динамичный игрок с максимальной скоростью и мастерством, — сказал генеральный директор "Далласа" Джим Нилл.
Радулов представлял Россию на нескольких международных мероприятиях. Он играл на двух зимних Олимпийских играх — в 2010 и 2014 годах — и на пяти чемпионатах мира.
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