Путин лично вручил Си Цзиньпину орден Андрея Первозванного

Председатель КНР был удостоен награды за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами двух государств.

Сегодня президент РФ Владимир Путин вручил своему коллеге из Китая орден Святого апостола Андрея Первозванного. В ходе торжественной церемонии в Кремле российский лидер назвал Си Цзиньпина дорогим другом.

Напомним, иностранный политик прибыл в Россию накануне с двухдневным визитом, в ходе которого ожидается подписание документов, касающихся сотрудничества в сферах торговли, образования, энергетики и прочих сфер. Ранее сообщалось, что общая сумма контрактов составит более $10 млрд.

Владимир Путин и Си Цзиньпин уже встречались в начале июня на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).