К поискам русскоговорящего мальчика из Латвии присоединятся экстрасенсы

Пятилетнего Ивана Берландина не могут найти уже пять дней. Ранее сообщалось, что ребёнок воспитывался в неблагополучной семье.

Пропавшего пятилетнего мальчика Ивана Берландина из латвийского города Лиепая будут искать с помощью экстрасенсов, сообщает местная полиция.

— Свою помощь предложили также экстрасенсы, сказанное ими проверяется, пока результатов нет, — отметили в полиции.

Liepājā pazudis 5 gadus vecs bērns: policija lūdz brīvprātīgo iesaisti meklēšanā!

Plašāka informācija:https://t.co/KLQ40Vq51X pic.twitter.com/YnXAxzW6kR — Valsts policija (@Valsts_policija) 2 июля 2017 г.

Ранее в поисках Ивана были задействованы 600 добровольцев (сейчас от их помощи отказались), полиция и армия. За пять дней город Лиепая и его окрестности были прочёсаны добровольцами вдоль и поперёк, но мальчик так и не был обнаружен.

Ребёнок ушёл из дома в городе Лиепая ещё на прошлой неделе, 1 июля. Сообщается, что Иван воспитывался в неблагополучной семье — мать подала заявление в полицию только на второй день после пропажи ребёнка.