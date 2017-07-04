Мара Багдасарян вышла из СИЗО

Стритрейсерша отбыла шесть суток ареста, который был назначен ей за уклонение от обязательных работ.

После отбывания шести суток административного ареста за уклонение от обязательных работ стритрейсерша Мара Багдасарян вышла на свободу.

Как ранее сообщал Лайф, она получила шесть суток ареста по приговору мирового участка Савёловского суда Москвы. Административный арест Багдасарян отбывала в спецприёмнике №1.

Напоминаем, ранее сообщалось о трудоустройстве стритрейсерши — Мара устроилась работать продавщицей колбасы в ООО "Нучар" — компанию по продаже мясных и колбасных изделий, которой владеет её отец.