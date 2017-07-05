У эксперта по делу "пьяного мальчика" Клейменова нашли дачу в кооперативе МВД

По мнению адвокатов семьи Алёши Шимко, этот факт доказывает, что эксперт "действует в связке с правоохранительными органами", а его заключения улучшают статистику ведомства.

У Михаила Клейменова, который подписал скандальную экспертизу о наличии алкоголя в крови шестилетнего ребёнка, нашли дачу в СПО "Темниково". Об этом сообщает паблик Mash. Этот кооператив зарегистрирован по адресу МУ МВД "Балашихинское", то есть там находятся загородные дома сотрудников полиции.

По мнению адвокатов семьи Алёши Шимко, этот факт может свидетельствовать о том, что Михаил Клейменов подписывал заключения, выгодные полицейским.

— Клейменов в связке с МВД, технология поставлена на поток, — комментирует юрист, представитель семьи "пьяного мальчика" Валерий Зубов. — Экспертизы Клейменова удобны полиции и улучшают статистику.

На их основе выносились отказные по побоям из-за "лёгкого" вреда

Хотя набор травм у потерпевших был весомый: разбитые головы, выбитые зубы.

Как ранее сообщал Лайф, в подмосковной Балашихе признали пьяным шестилетнего ребёнка, которого 23 апреля насмерть сбила машина прямо во дворе дома. Родители погибшего малыша заявили о том, что результаты проверки образцов крови были сфальсифицированы.

Позже стало известно, что подпись Клейменова фигурирует в целом ряде сомнительных экспертных заключений.