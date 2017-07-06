Полиция Лондона завершила поиск останков погибших при пожаре в Grenfell Tower

Скотленд-Ярд объединил свои усилия вместе с антропологами для идентификации найденных фрагментов. По последним данным, опознан 21 человек.

Полицейские, занимающиеся расследованием пожара в лондонской многоэтажке, обнаружили 87 останков погибших. По словам следователя Стюарта Кунди, число найденных фрагментов не указывает на точное число погибших. Об этом сообщает The Guardian.

— Всего нами было изъято 87 образцов, но я должен подчеркнуть, что это не значит, что катастрофа унесла жизни 87 человек. Пока мы не завершим процесс идентификации, я не могу назвать точное число жертв пожара, — сказал следователь.

В июне Скотленд-Ярд сообщил, что для установления полного списка людей, погибших при пожаре, может потребоваться ещё несколько месяцев. По последним данным, количество жертв увеличилось до 80.

Напомним, пожар в 24-этажном жилом доме в британской столице начался в ночь на 14 июня. Здание выгорело практически полностью. Позже Скотленд-Ярд заявил, что причиной трагедии стал взорвавшийся холодильник.